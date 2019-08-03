انتهاء أزمة الشاحنات التركية المحتجزة في ميناء سعودي

بدأت الشاحنات التركية المحتجزة في ميناء "ضباء" السعودي، منذ 12 يوما، بالخروج من الميناء الواقع على البحر الأحمر.

وأفاد سائقو الشاحنات أنهم بدأوا مساء الجمعة بالخروج من ميناء ضباء على الحدود السعودية بعد انتظار منذ 21 يوليو الماضي، مؤكدين أن موظفي جمارك الميناء السعودي استلموا منهم وثائق المغادرة مساء أمس. وفق"سبوتنيك"

وقال السائقون إن 60 شاحنة غادرت الميناءمن أصل 85 وإن العدد المتبقي سيخرج اليوم السبت.

وشكلت أزمة احتجاز شاحنات البضائع التركية على الحدود السعودية لأيام عدة تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين أنقرة والرياض في الفترة القادمة، في وقت وجهت فيه بعض الاستغاثات إلى السلطات من أجل التدخل وحل الأزمة.

وعلقت وزارة الخارجية التركية على أزمة الشاحنات التركية العالقة منذ أيام على حدود المملكة العربية السعودية.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إلى ارتفاع حالات المشكلات التي تتعرض لها الشاحنات والحاويات التركية في المملكة خلال الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكد، أن "بلاده تقدمت بالمبادرات اللازمة حول الموضوع".

وأضاف "من بين 300 شاحنة تنتظر في الجمارك (السعودية)، جرى السماح لـ100 شاحنة بالمغادرة بشكل تدريجي، وهي تحمل الخضروات والفاكهة الطازجة، وبدرونا نواصل متابعة شؤونها، كما نتطلع من الجانب السعودي حل مشكلة مصدّري بلادنا ونأمل ألا يكون هذا الإجراء يستهدف تركيا بصفة خاصة".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إن "المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيال".