انخفاض الحرارة 5 درجات على معظم مناطق السعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات) المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على معظم مناطق المملكة يستمر حتى عيد الأضحى.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التوصل تويتر- إن من المتوقع، بدءًا من غد الأحد، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ومقدار الانخفاض المتوقع بين 3 إلى 5 درجات مئوية، لتصبح الحرارة حول أو أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأشار الباحث في الطقس إلى أن انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى عيد الأضحى.

من جانبه، توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري -عبر حسابه بموقع تويتر- استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية والشمالية خلال اليوم السبت، وخلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما يعني انكسار حدة الحر نهارًا، وفي الليل تكون الأجواء لطيفة؛ وذلك في معظم مناطق المملكة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس يوم السبت- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ويمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضافت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.