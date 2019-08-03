رسميًّا.. جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت سفارة المملكة في بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن السلطات المعنية قررت إعفاء السعوديين من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت السفارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن حكومة جنوب إفريقيا قررت إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول البلاد، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا بغرض السياحة والأعمال؛ وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري.

يذكر أن برلمان جنوب إفريقيا وافق في يوليو الماضي، على إعفاء رعايا سبع دول من تأشيرة دخول البلاد، ومن هذه الدول السعودية.

ويمكن للمواطن السعودي -بدءًا من تنفيذ القرار- الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

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ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد السعوديين الذين يزورون جنوب إفريقيا سنويًّا يبلغ نحو 6 آلاف مواطن.

وفي يوليو من العام الماضي، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، في زيارته الأولى إلى المملكة التي جاءت متزامنة مع الاحتفال بمئوية الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التفاعلات المشتركة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، وهو ما تجلى بوضوح فيما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام تلك الزيارة التي حفل برنامجها بكثير من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الرئيس رامافوزا مع كبار المسؤولين، بدءًا من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مرورًا باللقاءات التي جمعته مع وزراء الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية، وصولًا إلى رؤساء الهيئات والشركات السعودية.