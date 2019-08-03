حج / بر الشرقية ينظم دورة تثقيفية للحجاج المستفيدين من خدماتها غداً



الدمام 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

تنظم جمعية البر بالمنطقة الشرقية غداً، دورة تثقيفية لـ 370 حاجاً تم قبول طلبهم لأداء فريضة الحج من المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك بمبرة الإحسان بفرع الجمعية بمحافظة الخبر.

ونوه الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن الدورة التثقيفية للحجاج المقبولين؛ تهدف الى تثقيفهم بكيفية أداء المناسك بطريقة صحيحة، والتنسيق معهم من أجل ترتيب رحلة المغادرة من المنطقة الشرقية وصولاً لمكة المكرمة، مشيراً إلى أن هناك من تكفل بتوفير إحرامات الحجاج ومصروفاتهم اليومية، مؤكداً حرص مبرة الإحسان الخيرية وجمعية البر على التواصل مع المؤسسات الخيرية وأهل الخير بالمنطقة لتكون جسراً خيرياً بين المتبرع والمستفيد.

وأضاف العفيصان، أن الجمعية تعمل على تيسير فريضة الحج للراغبين والمستحقين لأدائها بالتنسيق والدعم من 11 جمعية خيرية بالمنطقة، وإحدى الحملات الخيرية وفاعلي الخير من المتبرعين، لافتاً إلى أن الجمعية استقبلت العديد من طلبات الأسر من غير القادرين لأداء الحج بالمنطقة الشرقية، ومن ثم تم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات بفرع الجمعية بالخبر "مبرة الإحسان" لاختيار المقبولين وفقاً للشروط التي يأتي على رأسها أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج وغير قادر على أداء الفريضة مادياً.

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13:44ت م

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