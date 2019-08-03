السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران



نجران 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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13:37ت م

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