السعودية اليوم / "هيئة الاتصالات" تعقد ورشة عمل مع شركات التوصيل عبر التطبيقات



الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل مع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، وشركة المدفوعات

وافتتحت الورشة بكلمة من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أكد فيها ضرورة التكامل مع مقدمي الخدمات في سبيل الوصول لما فيه مصلحة المستفيد ومصلحة القطاع.

كما جرى خلال الورشة استعراض مسودة إرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما فيها ضرورة تضمين شروط الخدمة، والالتزام بالمصداقية في العروض، والحفاظ على سرية معلومات المستفيد وخصوصيته وأهمية حل مشاكل المستفيدين من الخدمة.

واختتمت الورشة بإتاحة الفرصة لممثلي التطبيقات لطرح الأسئلة ومناقشة المرئيات حيال مسودة إرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وأبرز ملامح هذه المرحلة الانتقالية لقطاع البريد.

// انتهى //

12:54ت م

0031



الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل مع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، وشركة المدفوعات السعودية ، وذلك في إطار التزام الهيئة بإشراكهم في عملية صناعة القرار فيما يخص تنظيمات هذا القطاع.وافتتحت الورشة بكلمة من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أكد فيها ضرورة التكامل مع مقدمي الخدمات في سبيل الوصول لما فيه مصلحة المستفيد ومصلحة القطاع.كما جرى خلال الورشة استعراض مسودة إرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما فيها ضرورة تضمين شروط الخدمة، والالتزام بالمصداقية في العروض، والحفاظ على سرية معلومات المستفيد وخصوصيته وأهمية حل مشاكل المستفيدين من الخدمة.واختتمت الورشة بإتاحة الفرصة لممثلي التطبيقات لطرح الأسئلة ومناقشة المرئيات حيال مسودة إرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وأبرز ملامح هذه المرحلة الانتقالية لقطاع البريد.// انتهى //12:54ت م0031

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