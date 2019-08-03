

المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

تمثّل مهام توجيه وإرشاد الحجاج والزائرين بالأمور الشرعية والعلمية, جزءاً من الخدمات التي يقدمها منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي لضيوف الرحمن خلال موسم الحج, وتشمل كذلك ترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات, وتنفيذ الدروس العلمية, والإِشراف على زيارة الروضة الشريفة.

وتتولى إدارات الشؤون العلمية والفكرية, والشؤون التوجيهية والإرشادية, والإدارة العامة النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي تنفيذ أعمال توجيه وإرشاد الزائرين, والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم, وتوجيههم للصفة الصحيحة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما -, إضافةً إلى أعمال الترجمة للزوار باللغات المختلفة, ومتابعة المخالفات العقيدية والأخلاقية بصفة عامة, والإشراف على زيارة النساء للروضة الشريفة, وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع إلقاء الدروس العلمية والشرعية داخل المسجد النبوي, ونشر الدروس ونقلها عبر مواقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل المهام الميدانية التي تعدّ جزءاً من الخطة التشغيلية؛ لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لموسم الحج هذا العام, تزويد المسجد النبوي بالمصاحف والترجمات, وتسجيل وحفظ جميع ما يلقى في المسجد النبوي من دروس وخطب وتلاوات ونسخها للزوار مجاناً, إضافةً إلى تنظيم ومتابعة شرح الدروس والمتون العلمية, وإعداد ونشر الإدارات التوعوية والتوجيهية بعدة لغات, والإشراف على الحلقات بالمسجد النبوي.

كما تضمنت أعمال التوجيه والإرشاد تجهيز 100 مرجع تشمل العلوم الشرعية, وإعداد ملخصات ومقتطفات من خطبة الجمعة, إضافةً إلى 10 آلاف مطوية في موضوعات الأمن الفكري, إلى جانب ترجمة الخطب إلى 7 لغات, وتقديم خمسة آلاف درس علمي, وتهيئة 345 حلقة قرآن, وتزويد المسجد النبوي بـ 170 ألف مصحف خلال موسم الحج, وتهيئة مواقع الدروس العلمية, وتهيئة 6 أماكن للإجابة على السائلات, وتفعيل الشاشات الإلكترونية لتقديم الرسائل التوجيهية والإرشادية.

// انتهى //

12:53ت م

0030





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / وكالة شؤون المسجد النبوي تواصل تقديم خدمات توجيه وإرشاد الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.