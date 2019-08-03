حج / "الصحة": أكثر من 150 موظفاً في تجربة المريض لتيسير الخدمات للحجاج



الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

هيّأت وزارة الصحة في إطار مشاركتها في حج هذا العام، برنامج تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

ويقوم أكثر من 150 موظفاً يعملون في البرنامج على مدار 24 ساعة، باستقبال ومعالجة شكاوى المرضى، والرد على استفسارات حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى المرور اليومي على المرضى المنومين من الحجاج لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم عن الخدمات المقدمة.

كما يقيس برنامج تجربة المريض رضا المستفيدين من الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع برنامج أداء الحكومي، كما يتلقى البلاغات، ويحل الشكاوى الواردة من قبل مركز الاتصال 937، وينفذ جولات ميدانية من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة أماكن ونقاط التحسين، والتنسيق مع الإدارات العليا والتنفيذية لتوفير الدعم والمساندة.

ومن أبرز الأعمال التي يقوم بها برنامج تجربة المريض التنسيق بين مركز الاتصال 937 والأقسام ذات العلاقة في المستشفيات، فيما يخص بلاغات المفقودين، إضافةً إلى دعم المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوق المرضى، وتوفير موظفين لتقديم الترجمة بعدة لغات مختلفة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية، وإشعار أسر المرضى الحجاج (التفويج) عن وضع المرضى واستقبال استفساراتهم، والعمل على تحسين تجربة المرضى الحجاج، والمساعدة في تسهيل قياس رضا المستفيدين على مستوى رحلة (أداء الحج).

// انتهى //

12:18ت م

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