السعودية | شرطة عنيزة تضبط متهماً قام بسرقة أجهزة حاسب آلي ” لوحية

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الخليج 365 - الرياض- قام بالقفز والتكسير وسرقة ٢٠ جهازاً ..
نشر قبل 1 دقيقة - 12:45 مساءً, 3 أغسطس 2019 م
المناطق _ عنيزة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالقفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة ، وتكسير البوابة الداخلية لها ، وسرقة أجهزة حاسبٍ آلي لوحية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..
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