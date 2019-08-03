الأهالي لأمين حفر الباطن: ذباب وروائح كريهة بالمسلخ العام

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن

قام أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، بجولة تفقدية على المسلخ العام بمحافظة حفر الباطن يرافقه عدد من القيادات والمسؤولين في الأمانة للوقوف على سير العمل بالمسلخ.

ووجه الغامدي، بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وذلك امتداداً لجهود أمانة محافظة حفر الباطن في حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتأتي هذه الجولة الميدانية للتأكد من اكتمال جاهزية المسلخ المركزي استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

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وشدد المهندس الغامدي” على أهمية الذبح داخل المسلخ وليس في الطرقات والأماكن العامة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وتجنب المخالفة بالذبح العشوائي، إذ يوفر المسلخ خدمات الفحص البيطري قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية، مشيراً إلى أنه يمكن لجميع المستفيدين الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 لاستقبال جميع الملاحظات.

وجدد عدد كبير من أهالي محافظة حفر الباطن مطالبهم بافتتاح مسلخ آخر؛ لتجنب الازدحام المتكرر في موسم الأعياد.

وقال نواف العنزي: نطالب الأمانة بتوفير مسلخ آخر فهذا المسلخ غير نظيف، وينتشر فيه أنواع من الذباب والحشرات والروائح النتنة والازدحام وهذا يجبر الأهالي للجوء إلى المسالخ الأهلية.

وأضاف عوض العنزي: لماذا لا تتم توسعة المسلخ الذي تم بناؤه عندما كان عدد سكان المحافظة ١٥٠ ألفاً، أو يتم بناء مسلخ لكل جهة بالمحافظة غرب المحافظة وشرقها وجنوبها.