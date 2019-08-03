فيديو.. أمير عسير لشاب من أصحاب الهمم: أنت البطل

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال رسالةً خطيهً لأحد المشاركين من ذوي الهمم من مركز الحريضة، وذلك في مبادرة “عسير كذا أجمل” قال فيها: الأخ /عامر مشقي عسيري، مشاركتكم في عسير كذا أجمل مرصودة “أنت بطل”.

يذكر أن مشقي، أحد أعضاء فريق عون التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحريضة، وشارك ضمن بلدية الساحل ونادي الحي بالحريضة في مبادرة عسير كذا أجمل.