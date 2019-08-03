فيديو.. فنانون يشاركون الموسيقار غازي علي الغناء بالمستشفى

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - جدة

أظهر مقطع فیديو متداول زيارة مجموعة من نجوم الفن للموسيقار غازي علي داخل مستشفى الملك فهد بجدة؛ للاطمئنان على صحته.

وظهر خلال المقطع المايسترو أنور عبدالله خلال عزفه على العود وترديده كلمات أغنية “أسمر حليوة” ليشاركه فيها الموسيقار غازي علي، وبعض نجوم الساحة الفنية المتواجدين في الغرفة.

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وتفاعل الموسيقار غازي علي مع أنغام العود حيث قام بترديد الأغنية مع زملائه من الفنانين والابتسامة تعلو وجهه.

يذكر أن الموسیقار غازي علي قد نقل إلى مستشفى الملك فھد بجدة عقب تعرضه لكسر في الحوض؛ إثر سقوطه على الأرض.