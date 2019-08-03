وصول ٨٢١،٧٩٢ حاجاً للمدينة المنورة

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس ٨٢١،٧٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن ٦٥٤،٦١٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس ١٦٧،١٣٠ حاجاً.