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جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت سفارة المملكة لدى بريتوريا، إن حكومة جنوب إفريقيا قررت إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد.
وقالت السفارة، في بيان لها، إن الإعفاء من التأشيرة سيكون اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، حيث سيُسمح للسعوديين بالدخول إلى جنوب إفريقيا بغرض السياحة والأعمال والإقامة فيها لمدة 90 يوماً.
يذكر أن برلمان جنوب إفريقيا كان قد وافق في يوليو الماضي على إعفاء 7 دول -من بينها المملكة والإمارات- من تأشيرة الدخول المسبقة.
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