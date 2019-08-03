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الان تتابع المدينة المنورة تستقبل 821.792 حاجا والان مع التفاصيل
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سجلتهم إحصائية أمس
المدينة المنورة - وكالات - الخليج 365
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 821.792 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 654.617 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 167.130 حاجاً.
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