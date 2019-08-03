شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 821،792 حاجاً للمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 821،792 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 654،617 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 167،130 حاجاً.