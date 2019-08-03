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دعت سفارة الإمارات لدى أنقرة مواطنيها الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرّض للمساءلة القانونية".
سفارة الإمارات تنبّه مواطنيها بتركيا: ألغوا شريحة الاتصال قبل المغادرةحامد العلي الخليج 365 2019-08-03
دعت سفارة الإمارات لدى أنقرة مواطنيها الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرّض للمساءلة القانونية".
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:02 AM
حتى لا يتم استخدامها في معاملات مشبوهة ولتفادي المساءلة القانونية
دعت سفارة الإمارات لدى أنقرة مواطنيها الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرّض للمساءلة القانونية".
، سفارة الإمارات تنبّه مواطنيها بتركيا: ألغوا شريحة الاتصال قبل المغادرة ،
المصدر : الخليج 365
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