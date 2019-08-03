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نفى مركز التواصل الدولي، صلة حكومة المملكة العربية السعودية، بحساباتٍ؛ زعمت "فيسبوك" أنها لأشخاصٍ مرتبطين بحكومة السعودية.
وقال المركز، في بيانٍ نشرته وكالة "رويترز"، إن "حكومة المملكة العربية السعودية ليس لديها علمٌ بالحسابات التي نسبتها ولا تعرف على أيّ أساسٍ تمّ ربطها بها".
يأتي هذا بعد أن تداولت تقارير أجنبية مغرضة أن أشخاصاً مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات الزائفة عليها لترويج موادّ دعائية.
بعد تقارير مُغرضة .. "التواصل" ينفي صلة السعودية بـ "حسابات فيسبوك مشبوهة"محمد البقمي الخليج 365 2019-08-03
نفى مركز التواصل الدولي، صلة حكومة المملكة العربية السعودية، بحساباتٍ؛ زعمت "فيسبوك" أنها لأشخاصٍ مرتبطين بحكومة السعودية.
وقال المركز، في بيانٍ نشرته وكالة "رويترز"، إن "حكومة المملكة العربية السعودية ليس لديها علمٌ بالحسابات التي نسبتها ولا تعرف على أيّ أساسٍ تمّ ربطها بها".
يأتي هذا بعد أن تداولت تقارير أجنبية مغرضة أن أشخاصاً مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات الزائفة عليها لترويج موادّ دعائية.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
12:47 PM
المركز أكّد في بيان رسمي أن حكومة المملكة لا تعرف على أيّ أساس تم ربطها بها
نفى مركز التواصل الدولي، صلة حكومة المملكة العربية السعودية، بحساباتٍ؛ زعمت "فيسبوك" أنها لأشخاصٍ مرتبطين بحكومة السعودية.
وقال المركز، في بيانٍ نشرته وكالة "رويترز"، إن "حكومة المملكة العربية السعودية ليس لديها علمٌ بالحسابات التي نسبتها ولا تعرف على أيّ أساسٍ تمّ ربطها بها".
يأتي هذا بعد أن تداولت تقارير أجنبية مغرضة أن أشخاصاً مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات الزائفة عليها لترويج موادّ دعائية.
، بعد تقارير مُغرضة .. "التواصل" ينفي صلة السعودية بـ "حسابات فيسبوك مشبوهة" ،
المصدر : الخليج 365
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