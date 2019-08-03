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اختتم فريق هايكنج حائل، صباح اليوم، جولته في محافظة السليمي الواقعة على مسافة ١٨٠ كلم جنوبي حائل، تحت مسمى "هايكنج السليمي".
وقطع الفريق مسافة ثمانية كيلو مترات، انطلاقاً من جبل "قني" وصولاً لمنزل عضو المجلس المحلي بالمحافظة هويدي الحمّاد الحربي؛ حيث تناولوا الإفطار المُعد ضيافة لهم.
وكان الفريق قد بقي مساء أمس في ضيافة عبدالله الهريش التميمي؛ أحد أعيان المحافظة، ثم بعد فجر اليوم بدأت رحلته التي استغرقت اربع ساعات صعد أفراده خلالها جبالاً يصل ارتفاعها إلى ٨٠٠ متر عن سطح الأرض.
جدير بالذكر، أن فريق "هايكنج حائل" يسعى من خلال جولاته على المحافظات، إلى نشر ثقافة المشي أولاً، ثم تسلق الجبال كمرحلة لاحقة.
وقدّم الفريق شكره وتقديره، للمواطنِين "التميمي"؛ و"الحربي"؛ على حسن استقبالهما وضيافتهما.
ووعد الفريق، المحافظة بزيارة أخرى، تستغرق وقتاً أطول، وتتضمن العمل على نشر ثقافة المشي، والمساعدة على تكوين فريق من أبناء المحافظة.
خلال أول زيارة .. "هايكنج" يتسلق جبل "قني" في "سليمي حائل"خالد السليمي الخليج 365 2019-08-03
اختتم فريق هايكنج حائل، صباح اليوم، جولته في محافظة السليمي الواقعة على مسافة ١٨٠ كلم جنوبي حائل، تحت مسمى "هايكنج السليمي".
وقطع الفريق مسافة ثمانية كيلو مترات، انطلاقاً من جبل "قني" وصولاً لمنزل عضو المجلس المحلي بالمحافظة هويدي الحمّاد الحربي؛ حيث تناولوا الإفطار المُعد ضيافة لهم.
وكان الفريق قد بقي مساء أمس في ضيافة عبدالله الهريش التميمي؛ أحد أعيان المحافظة، ثم بعد فجر اليوم بدأت رحلته التي استغرقت اربع ساعات صعد أفراده خلالها جبالاً يصل ارتفاعها إلى ٨٠٠ متر عن سطح الأرض.
جدير بالذكر، أن فريق "هايكنج حائل" يسعى من خلال جولاته على المحافظات، إلى نشر ثقافة المشي أولاً، ثم تسلق الجبال كمرحلة لاحقة.
وقدّم الفريق شكره وتقديره، للمواطنِين "التميمي"؛ و"الحربي"؛ على حسن استقبالهما وضيافتهما.
ووعد الفريق، المحافظة بزيارة أخرى، تستغرق وقتاً أطول، وتتضمن العمل على نشر ثقافة المشي، والمساعدة على تكوين فريق من أبناء المحافظة.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
12:30 PM
وعد بإعادتها والمساعدة على تكوين فريق من أبناء المحافظة
اختتم فريق هايكنج حائل، صباح اليوم، جولته في محافظة السليمي الواقعة على مسافة ١٨٠ كلم جنوبي حائل، تحت مسمى "هايكنج السليمي".
وقطع الفريق مسافة ثمانية كيلو مترات، انطلاقاً من جبل "قني" وصولاً لمنزل عضو المجلس المحلي بالمحافظة هويدي الحمّاد الحربي؛ حيث تناولوا الإفطار المُعد ضيافة لهم.
وكان الفريق قد بقي مساء أمس في ضيافة عبدالله الهريش التميمي؛ أحد أعيان المحافظة، ثم بعد فجر اليوم بدأت رحلته التي استغرقت اربع ساعات صعد أفراده خلالها جبالاً يصل ارتفاعها إلى ٨٠٠ متر عن سطح الأرض.
جدير بالذكر، أن فريق "هايكنج حائل" يسعى من خلال جولاته على المحافظات، إلى نشر ثقافة المشي أولاً، ثم تسلق الجبال كمرحلة لاحقة.
وقدّم الفريق شكره وتقديره، للمواطنِين "التميمي"؛ و"الحربي"؛ على حسن استقبالهما وضيافتهما.
ووعد الفريق، المحافظة بزيارة أخرى، تستغرق وقتاً أطول، وتتضمن العمل على نشر ثقافة المشي، والمساعدة على تكوين فريق من أبناء المحافظة.
، خلال أول زيارة .. "هايكنج" يتسلق جبل "قني" في "سليمي حائل" ،
المصدر : الخليج 365
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