حج / وصول ٨٢١،٧٩٢ حاجاً للمدينة المنورة



المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس ٨٢١،٧٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن ٦٥٤،٦١٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس ١٦٧،١٣٠ حاجاً.

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12:18ت م

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