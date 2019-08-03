قرقاش: الشراكة مع السعودية صلبة وممتدة

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أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى أن الإمارات أعادت انتشار قواتها في الحديدة إثر حصيلة حوار موسع في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والاتفاق مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.
ولفت قرقاش إلى أن "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك بتفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي في الملف الإيراني، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".
وذكّر قرقاش بالمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي قائلاً: "لن ينجحوا (النظام القطري) في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها".
وختم قرقاش بالقول إن "أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وتمويل عدم الاستقرار، وتبقى الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة".
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