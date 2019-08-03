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أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قام مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي؛ نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي؛ رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له. .
وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:50 AM
مذكرة تهدف لتوحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي
أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قام مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي؛ نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي؛ رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له. .
وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
، تفاهم سعودي - إماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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