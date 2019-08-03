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أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي؛ عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.
وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، أن اللاعب ميسي؛ لن يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.
يُشار إلى أن ميسي قد تعرض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:25 AM
بعد خروجه بالبطاقة الحمراء واتهام اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد
أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي؛ عن اللعب الدولي ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار.
وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية، أن اللاعب ميسي؛ لن يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مالياً.
يُشار إلى أن ميسي قد تعرض للطرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا أمام تشيلي؛ قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة ويتهم مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد.
، إيقاف "ميسي" ثلاثة أشهر عن اللعب وتغريمه 50 ألف دولار ،
المصدر : الخليج 365
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