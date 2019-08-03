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علّقت سيدة الأعمال إيفانكا ترامب؛ ونجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على التعديلات التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر، ومنها حذف سلطة الولاية على المرأة في السفر، ومنح جواز السفر لكل مَن يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية، مشيدة بالخطوة التي وصفتها بالتقدم الكبير للمملكة.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كتبت "ترامب": "يمثل إعلان المملكة العربية السعودية الإصلاحات التي من شأنها السماح للنساء بالحصول على جوازات سفر والسفر والعمل دون الحصول على إذن، تقدماً كبيراً للمملكة".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في جلسته الأخيرة، تضمن إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر، يسمح للمواطنات السعوديات، بإصدار جوازات السفر بأنفسهن شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، كما يمنح النظام الجديد المواطنات في سن 21 عاماً فما فوق، الحق في حرية السفر.. على أن يدخل النظام الجديد حيّز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري 2019.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:23 AM
في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" وعقب قرار "مجلس الوزراء"
علّقت سيدة الأعمال إيفانكا ترامب؛ ونجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على التعديلات التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر، ومنها حذف سلطة الولاية على المرأة في السفر، ومنح جواز السفر لكل مَن يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية، مشيدة بالخطوة التي وصفتها بالتقدم الكبير للمملكة.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كتبت "ترامب": "يمثل إعلان المملكة العربية السعودية الإصلاحات التي من شأنها السماح للنساء بالحصول على جوازات سفر والسفر والعمل دون الحصول على إذن، تقدماً كبيراً للمملكة".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في جلسته الأخيرة، تضمن إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر، يسمح للمواطنات السعوديات، بإصدار جوازات السفر بأنفسهن شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، كما يمنح النظام الجديد المواطنات في سن 21 عاماً فما فوق، الحق في حرية السفر.. على أن يدخل النظام الجديد حيّز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري 2019.
، إيفانكا ترامب تعلق على تعديلات نظام السفر الجديدة .. ماذا قالت؟ ،
المصدر : الخليج 365
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