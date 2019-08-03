، قرقاش يكشف حقيقة إعادة الانتشار في الحُديدة وموقف الإمارات من إيران ،

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أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش؛ أن بلاده اتفقت مع السعودية على إستراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، مؤكداً أن عملية إعادة الانتشار في الحُديدة كانت نتيجة حوار "موسع" داخل التحالف.
وقال قرقاش؛ عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أمس: "مقال الأخ عبدالرحمن الراشد؛ اليوم، في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي – الإماراتي، ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها".
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى: "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".
وتابع قرقاش؛ قائلاً: "وأعود إلى طرح الأخ عبدالرحمن؛ بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية؛ بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية - الاماراتية صلبة وباقية وممتدة".
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:21 AM
قال: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني"
أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش؛ أن بلاده اتفقت مع السعودية على إستراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، مؤكداً أن عملية إعادة الانتشار في الحُديدة كانت نتيجة حوار "موسع" داخل التحالف.
وقال قرقاش؛ عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أمس: "مقال الأخ عبدالرحمن الراشد؛ اليوم، في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي – الإماراتي، ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها".
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى: "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".
وتابع قرقاش؛ قائلاً: "وأعود إلى طرح الأخ عبدالرحمن؛ بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية؛ بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية - الاماراتية صلبة وباقية وممتدة".
، قرقاش يكشف حقيقة إعادة الانتشار في الحُديدة وموقف الإمارات من إيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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