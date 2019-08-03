مكة المكرمة: لقاء بين مسؤول سعودي وإيراني

كشفت مصادر صحفية إيرانية عن تعاون إيراني سعودي بشأن تأشيرات الحج، ودخول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكدة عقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين.

وذكرت المصادر أن رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، التقى بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، في مدينة مكة المكرمة.

وأكد رشيديان أن تحولات إيجابية قد حدثت في مجال تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين إثر تعيين رئيس جديد لمؤسسة مطوفي الحجاج الإيرانيين، معربا عن أمله بالمزيد من تحسين هذه الخدمات. وفق "سبوتنيك"

واعتبر المسؤول الإيراني، "جهود وزارة الحج السعودية بأنها جديرة بالتقدير لإيجاد تغييرات في المؤسسة المذكورة والارتقاء بخدماتها، مضيفا أنه "ومع تولي الرئيس الجديد المسؤولية فقد تم إدراج معالجة الإشكاليات والنواقص السابقة في جدول الأعمال وأن القسم الأكبر منها قد عولج لغاية الآن".

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ودعا رشيديان إلى اتخاذ إجراء مؤثر من جانب وزير الحج السعودي إزاء المتابعة الحقوقية لحادثة شهداء المسجد الحرام ومنى ودفع تعويضات لذويهم"، مضيفا أن "هذه القضية تحولت إلى قضية استنزافية ورغم الوعود المقطوعة حولها لم تتحقق أي نتيجة منها لحد الآن".

وحول قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة في السعودية، قال رشيديان إن "شرطنا لإعادة إيفاد الإيرانيين لأداء العمرة هو حفظ عزتهم وكرامتهم"، مضيفا أن "مقدمة ذلك تكون من خلال إنشاء قنصلية إيرانية في السعودية، أو افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية". وفق"روسيا اليوم"

من جانبه، أعرب وزير الحج السعودي عن سروره لهذا اللقاء، لافتا إلى أن بلاده سعت لتقديم تسهيلات خاصة للحجاج الإيرانيين فيما يتعلق بإصدار تاشيرات الدخول.

وأشار المسؤول السعودي، إلى مراقبة وزارة الحج لمنافذ الدخول إلى جدة والمدينة المنورة للاطمئنان إلى التعامل اللائق والمناسب مع الحجاج خاصة الإيرانيين، لافتا إلى أنه أكد خلال زياراته التفقدية لهذه الأماكن، على التعامل الجيد واللائق مع الحجاج الايرانيين.