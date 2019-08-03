شاركت عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في سوق عكاظ إلى جانب الفرسان. وقددمت الفارسات عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.حسب “سبق”.

وأقيمت عروض “فرسان عكاظ ” على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارساً وفارسة، بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ التي يتضمن مشاركة كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية، داخل مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. شاهد: فارسات سعوديات يشاركن في فعاليات فرسان عكاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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