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حالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، غداً (السبت)، باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية وتمتد إلى وادي الدواسر، وأجزاء من نجران والمنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة في توقعها بتكوين السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف. وأشارت “الأرصاد” إلى أن محافظة الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة غداً (47 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (19 درجة).

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