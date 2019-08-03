“صاحبة الصورة” الأكثر انتشارا في السعودية تتحدث لأول مرة وتكشف سبب التقاطها !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية صورة لفتاة تحيي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاء تداول الصورة على نطاق واسع بعد جملة من القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المرأة في المملكة. والتي شملت تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، لتمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

وحسب “العربية.نت” قالت الفتاة منيرة عبدالله : “كنت في السينما أشاهد إحدى الأفلام لأول مرة في الرياض، وغادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلنا إليه، وتسهيل كافة سبل الترفيه”. وتابعت: ” شاهدت صورة للأمير محمد بن سلمان متصدرة المكان يصل طولها إلى 3 أمتار، وعرضها مترين واتجهت إليها مسرعة لأحييه، واستغلت أختي هذه اللحظة والتقطت الصورة وقمت بثبتها في حسابي بتويتر قبل شهرين. وأضافت: تفاجأت بتداولها على مستوى عال بعد القرارات التي أصدرت في صالح المرأة”. لافتة إلى إنها لم تكن تتوقع أن تكون الصورة هي الصورة الرئيسية لتعبير النساء في المملكة عن فرحتهن بالقرارات الأخيرة.

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