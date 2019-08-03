وصول ذوي شهداء ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء مناسك الحج

استقبل مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف، أمس الجمعة، أسر مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج، حيث تمَّ إنهاء إجراءات دخولهم بيُسْرٍ وسهولة بعد التأكُّد من سلامة وثائق سفرهم والخصائص الحيوية.
وأكَّد العقيد اليوسف أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا وتوفر السبل كافة في خدمتهم. مشيرًا إلى أنَّ جاهزية العناصر البشرية في الجوازات ومستوى تأهيلهم في التعامل مع أفضل التقنيات ساهمت في سرعة ودقة إنهاء إجراءات الحجاج.
وحضر الاستقبال السفير النيوزيلندي بالمملكة جيمس مونرو، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل.
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