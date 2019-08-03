استشهاد البطل شراحيلي من منسوبي حرس الحدود بالحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن استشهاد البطل الجندي أول خالد بن علي محمد شراحيلي أحد منسوبي قيادة حرس الحدود، أمس الجمعة، في ميدان العزة والشرف بمنطقة جازان في الحد الجنوبي، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه.

وأوضحت المصادر أنَّ تنسيقًا تمَّ مع ذوي الشهيد شراحيلي لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا.

وسجل الشهيد شراحيلي اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحُّوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.