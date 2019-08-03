إغلاق 4 محلات وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي برجال ألمع

كثّفت بلدية رجال ألمع جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكُّد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 13 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق 4 محلات تجارية .
وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أنَّ الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.
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