بالصور.. أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود

زار الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس الجمعة، الجبل الأسود بمحافظة الريث، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الأمير لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدَّم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وعقب وصول الأمير إلى الجبل الأسود التقى بعدد من مشايخ وعرائف قبائل الريث واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها، ووجَّه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

كما أثمرت جهود وتدخُّل الأمير محمد بن ناصر في الإصلاح بعدد من القضايا القائمة والسعي في حلها وإنهاء الخلاف عبر الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البَيْن بالمنطقة، وذلك بما يعود على الجميع بالنفع والخير والمودة.

ونوَّه الأمير، في ختام زيارته، بما تشهده المحافظة والمنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات التي جاءت بفضل الله تعالى، ثم بدعم توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيدًا بتكاتف وتعاون الجميع لِمَا فيه خير الوطن والمواطن.

وحضر الزيارة كلٌّ من محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن، وفضيلة مستشار وزارة العدل عضو لجنة الإصلاح الشيخ علي شيبان العامري، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.