حج / الدروس المستفادة من الحج درس بتعاوني الطائف



الطائف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعد غد درسًا بعنوان "الدروس المستفادة من الحج "، عقب صلاة المغرب بجامع الخلفاء الراشدين بحي أم العراد.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:47ت م

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