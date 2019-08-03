السعودية اليوم / مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلح على حاجز أمني شمال غرب باكستان



إسلام آباد 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم بهجوم شنه مسلحون مجهولون صباح اليوم على حاجز أمني بمنطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع بعد شن الهجوم، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى.

من جهة أخرى أوضحت مصادر أمنية باكستانية أن أربعة جنود تعرضوا لإصابات إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية في منطقة "بشين" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

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10:46ت م

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