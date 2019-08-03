الان تتابع حج 1440هـ: تخصيص 4 شوارع لتفويج الحجاج العرب إلى جسر الجمرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ورشة عمل لشرح خطط التفويج وإدارة الحشود بمشاركة العقيد مسفر القحطاني قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى ، وعضو مجلس إدارة‪‪ المؤسسة‪المشرف على الخدمات العامة وإدارة جسر الجمرات والطواف‪الدكتور شادي مسكي‪.

وركزت الورشة التي شهدها رؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب وأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية على شرح خطط التفويج لمنشأة جسر الجمرات ونقاش أبرز المعوقات وطرق تلافيها.

وشرح قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى العقيد مسفر القحطاني حركة الحشود من يوم 8 إلى يوم 13 في مشعر منى واستمع الحضور إلى طريقة وأماكن تحركات الحجاج من يوم قدومهم ووصولهم إلى مشعر منى يوم 8 وحتى مغادرتهم يوم 13.

ونبه المطوفين إلى أنهم يضطرون في بعض الأحيان لتغيير مسارات بعض الأفواج لفترة مؤقتة وذلك لإزالة بعض العوائق في المسارات كتراكم النفايات مطالبا المطوفين بضرورة التخلص من النفايات بشكل مستمر حتى لاتعرقل حركة الحشود.

وحذر القحطاني خروج الحجاج من مخيماتهم قبل وصول حافلاتهم خصوصا يوم التروية وفي حال النفرة من عرفات لمزدلفة ومن ثم إلى منى.

وأفصح عن تخصيص أربع شوارع في مشعر منى لتفويج الحجاج العرب البالغ عددهم 380 ألف حاج من مخيماتهم لجسر الجمرات وهي الشارع الجديد (أ) والشارع الجديد (ب) بجانب شارع سوق العرب والملك فهد، مبينا ان العودة ستكون عبر طريق الملك فهد نزولا على كوبري الملك عبدالله.

وحذر القحطاني من خروج الحجاج في أوقات الحظر خصوصا يوم العاشر والثاني عشر والالتزام بجداول التفويج، حيث من المنتظر ان تعلن الوزارة عن الجداول وأوقات الحظر الجديدة.

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وأفاد قائد المنطقة الثانية بأنهم عملوا على تدريب وتأهيل المراقبين خلال الفترة الماضية على التعامل مع الحجاج ، ومعرفة أسلوب وآلية التفويج حتى يستطيعوا اداء المهمة الموكلة لهم بحرفية عالية .

وشدد على ضرورة تدريب المرشدين على استخدام التطبيقات الخاصة بالرقابة سواء لمنشأة الجمرات أو محطات القطار.

ولفت لأهمية متابعة الجولات الميدانية لأعضاء التفويج بالمكاتب والمرشدين في المسارات الخاصة بهم ذهابا وإيابا من قبل أعضاء التفويج بالمؤسسة.

وأشار لأهمية التبليغ عن أي عوائق يتم رصدها في المسارات أول بأول، مع توثيق الحالات المخالفة لجداول التفويج والإبلاغ عنها للجهات الرقابية.

من جهته طالب عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة جسر الجمرات الدكتور شادي مسكي المطوفين بضرورة التقيد التام بخطط وزارة الحج والعمرة في تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والعودة مرة أخرى إلى المخيم وذلك عبر الطرق المخصصة.

وأشار إلى أن خطة التفويج تم اعتمادها، وسوف تكون وفق الجداول المخصصة بمتابعة تامة من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري .

وكانت إدارة جسر الجمرات قد نظمت ورشة عمل خاصة لتدريب أعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية على التطبيق الإلكتروني المعد من قبل وزارة الحج وقدمت شرح مفصل عن بوابة التفويج الشاملة، والتدريب على إستخدام التطبيق الذي يشمل جداول التفويج والاوأمر والمحاضر.

وشهدت الورشة حضور فريق مراقبي التفويج لمعاونة أعضاء التفويج في تطبيق البرنامج ، حيث شاركوا الأعضاء في الإجابة على استفسارتهم بكل وضوح وشفافية.

ويضم الفريق مدير الإدارة فيصل سلاغور، ورئيس فريق الإحصاء حسام ظفر، ورئيس فريق المتابعة والتوثيق الدكتور محمد وزان ، ورئيس الفرق الميدانية عادل باودود.