السعودية | نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في "رالي عسير"

شكرا لقرائتكم نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في "رالي عسير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجا المتسابق السعودي في "رالي عسير"، فرحان الرمالي، وملاحه ماجد الشمري، من الموت بعد احتراق سيارتهما من طراز نيسان بالكامل بسبب تماس كهربائي لم يكن في الحسبان.

وشكر الرمالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان، الذي اتصل به شخصياً للاطمئنان عليه وملاحه.

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كما تابع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، باهتمام حادثة احتراق سيارة الرمالي، وذلك خلال مشاركته في الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ووجه الأمير تركي بن طلال القطاعات كافة لتقديم أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحته وملاحه اللذين نجيا من الحادث.

ويشهد "رالي عسير" السبت المرحلة الثانية والنهائية بعد انطلاقه من حديقة "المشهد" بأبها مروراً بالمرحلة الاستعراضية، ثم المرحلة الأولى التي انطلقت من ميدان "المضة" لمسافة 102 كيلومتر، والمرحلة النهائية التي تنطلق اليوم من "الصبيخة" لمسافة 78 كيلومتراً. وشاركت 45 سيارة في منافسات الرالي.