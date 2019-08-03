السعودية | المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 7:39 صباحًا, 3 أغسطس 2019 م المناطق _ الخرطوم أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات مساء اليوم أن المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج توصلا إلى اتّفاق كامل حول الإعلان الدستوري، الذي يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الإنتقالية في السودان.

وقال لبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الخرطوم ” أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملًا على المشروع الدستوري”.

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