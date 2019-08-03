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مهندس في الإمارات يبتكر تطبيقا للتدريب على مناسك الحج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكر المهندس محمد بلوله نائب رئيس مركز جامعة عجمان للابتكار تطبيق نظام التدريب للحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي.

ويستخدم التطبيق الذكي أسلوب التدريب والتجربة في المنزل أو في أي مكان للتدرب على الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، وخلافهما من شعائر الحج.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قال بلوله إن الهدف من التطبيق هو تدريب الحجاج والمعتمرين بطريقة مبتكرة، بحيث يتم دمج مجموعة من المشاهد ثلاثية الأبعاد والوسائل التعليمية والتوعوية والإرشادية.

ويتضمن تطبيق الحج والعمرة عددا من اللغات؛ منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو واللغة الصينية واللغة الملايوية الماليزية، حيث يعتزم مبتكر التطبيق إدخال لغات أخرى إلى النظام الذكي.

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