، بالصور .. "تعليم الرياض" تكرِّم 100 مدرب في ختام برنامج التدريب الصيفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّموا ٤٠٠ دورة تدريبية استفاد منها ١٠ آلاف معلِّم خلال شهر ذي القعدة

نظَّمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حفل ختام برامج التدريب الصيفي لهذا العام.

وتفصيلاً، احتفت الإدارة بمدربي البرامج الصيفية الذين وصل عددهم إلى ١٩٥ مدربًا ومدربة، قدموا ٤٠٠ دورة وبرنامج تدريبي، استفاد منها نحو ١٠ آلاف معلم ومعلمة خلال شهر ذي القعدة.

ومن جهته، أكد مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض خالد الرفاعي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة للمدربين والمدربات.. وقدّم في الوقت ذاته شكره للمعلمين والمعلمات المستفيدين من البرامج الصيفية لحرصهم على تطوير أدائهم المهني، وزيادة المعارف والمهارات المتنوعة التي ستنعكس إيجابًا على الأداء المهني في الميدان التعليمي.

وأشار "الرفاعي" إلى أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، يتابعان باهتمام البرامج الصيفية منذ بدء التحضير لها في شهر شعبان، وانتهاء بالتنفيذ ومتابعة أدق التفاصيل في البيئة التدريبية، وخدمة المتدربين والمشاركين في التدريب.

وأوضح أن هذه الدورات التي تستهدف قادة التطوير والبناء في المدرسة من معلمين ومعلمات، وقادة وقائدات، ومشرفين ومشرفات، قدمت العديد من المهارات التي تقود إلى أفضل الممارسات في الميدان، كما تخدم مجال التطوير المهني الذي نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية، وتخدم في النهاية رؤية السعودية 2030.

وقدّم "الرفاعي" الشكر للمركز الوطني التعليمي والمشرف العام الدكتور محمد المقبل، وللقيادة التعليمية بالرياض، على ما وجده التدريب الصيفي من دعم لا محدود، وتذليل للصعوبات.. كما قدم شكره لجميع المشاركين في الدورات التدريبية من معلمين ومدربين.

وعبَّر المدربون المحتفى بهم عن انطباعاتهم تجاه التدريب الصيفي، وما قدمه للمعلمين من تطوير مهني.

وفي الختام كرم خالد الرفاعي، ومساعداه سامي الحمود وبخيت الزهراني، بحضور الدكتور محمد الغامدي عضو اللجنة التنفيذية، المدربين المشاركين في التدريب الصيفي.