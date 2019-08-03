السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده.

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة الشبيلي.

ريما بنت بندر: قيادتنا ملتزمة بالمساواة بين الجنسين.

تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير.

وزير الداخليه يوجه بنقل المصاب الثبيتي من مستشفى النور بمكة للمدينة الطبية بالحرس الوطني.

شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص أطلقوا النار بكثافة في إحدى المناسبات.

المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني.

المعلمي يستقبل مندوبي قبرص وسنغافورة لدى الأمم المتحدة.

جنوب أفريقيا تقرر إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.

إمام الحرم: خدمة ضيوف الرحمن عملٌ صالح اجتمع فيه فضل الزمان والمكان.

إمام المسجد النبوي: مواسم الخير في الأمة الإسلامية لا تنقطع.

السفير الإماراتي لدى المملكة يشيد بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج.

الجوازات تستقبل أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي القادمين لأداء مناسك الحج.

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم سلالا غذائية لأسر الأيتام في عدة محافظات يمنية .

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفي ادعاءات المليشيا الحوثية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية

داعش يعلن المسؤولية عن هجوم في عدن جنوبي اليمن.

البحرين تدين القصف الصاروخي في منطقة البريقة والهجمات الإرهابية في عدن.

سفارة الإمارات لدى أنقرة تدعو مواطنيها في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة الهواتف قبل المغادرة.

واشنطن وموسكو تعلنان انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة.

ترامب: على الصين أن تتعامل بنفسها مع "الشغب" في هونج كونج.

البنتاغون يعلن تطوير صواريخ جديدة بعد الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.