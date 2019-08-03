مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس

الجمعة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

05:51ت م

0159



www.spa.gov.sa/1953550 الجمعة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس05:51ت م0159

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.