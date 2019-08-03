شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون ريال مبيعات فاكهة طبرجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بلغ إجمالي مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل، بعد 5 أيام من انطلاقته، لأكثر من 200 طن من الفاكهة المتنوعة، التي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان، نحو 1.5 مليون ريال.

وقال محافظ طبرجل رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبيد الفليح الحربي: «كثير من المزارعين عمدوا إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمرين بسوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة».

وأضاف: «بلغ حجم المبيعات التي تمت بناء على إحصاءات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل نحو 1.5 مليون ريال. وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، إضافة لمبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية، التي بلغت ٢٠ قسما تقدم أكلات مختلفة، من أهمها ورق العنب، والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك، وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.

وأفاد بأن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام القادمة.