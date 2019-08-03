جوجل ستتيح اختيار محرك البحث الافتراضي في أندرويد عند أول تشغيل

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بدءاً من العام القادم سيتمكن مستخدمي هواتف أندرويد ضمن الاتحاد الأوروبي من اختيار محرك البحث الافتراضي بحيث لا يكون جوجل الخيار الوحيد أمامهم. وسيعمل هذا المحرك الافتراضي أثناء البحث من خلال صندوق البحث أو حتى متصفح كروم.

ولو اخترت أي محرك بحث آخر عدا جوجل فإنه سيدفع لجوجل رسوم سنوية لقاء استخدامه في نظام التشغيل أندرويد. وتوفر القائمة ثلاثة محركات بحث أخرى بالإضافة لجوجل ويتم اختيار محركات البحث التي ستعرض في القائمة حسب مقدار الرسوم التي سيدفعونها لجوجل، فمن يدفع أكثر سيظهر ضمن القائمة.

هذا الإجراء من شأنه أن يصعب المنافسة أمام محركات البحث الصغيرة أو التي لا مصادر دخل لها تقريباً، بالتالي من الطبيعي أن نرى ياهوو وبينغ ضمن القائمة. وفي كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي سيكون هناك رسوم مختلفة وحد أدنى مختلف لتتمكن من خلاله الدولة فرض أية محركات بحث يمكن أن تظهر في القائمة.

لم تكشف جوجل عن الحد الأدنى التي يجب أن يدفعه محرك البحث عن كل مستخدم يختاره ليكون محرك بحث افتراضي، كما أن عدد محركات البحث المتقدمة بعروضها سيبقى سرّي، وفي حال الموافقة على ثلاثة منها فإنها ستظهر بشكل عشوائي الترتيب.

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وكشف المدير التنفيذي لمحرك البحث الفرنسي الذي يهتم بالخصوصية Qwant أنهم يتطلعون للدخول في المزاد ليكون محرك بحثهم ضمن قائمة محركات البحث الافتراضية في أندرويد للمستخدمين من فرنسا.

وطوال السنوات الماضية كانت جوجل تدافع عن نفسها كونها محرك بحث افتراضي في أندرويد وكروم لتعويض الاستثمارات الكبيرة التي تكبدتها في تطوير أندرويد..، وهو ما ترفضه المفوضية الأوروبية حيث ترى أن إيرادات جوجل بلاي تكفي.

بكل الأحوال هناك إمكانية للمستخدم لتغيير محرك البحث الافتراضي الذي اختاره في البداية ليكون محرك بحث آخر.

حددت مهلة حتى 13 سبتمبر القادم للشركات المزودة لخدمات محركات البحث للتقدم بعروضها للدخول في المزايدة وبحلول نهاية اكتوبر الجاري سيحدد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أسماء محركات البحث الفائزة بالمزايدة لتظهر بالإضافة لجوجل عند أول تشغيل لهواتف أندرويد.

