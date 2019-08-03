وظائف صحية وهندسية وإدارية بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 5 وظائف صحية وهندسية وإدارية، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي تغذية، مُهندس زراعي، ومُستشار طلابي).

طريقة التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: (هنــا)، أخصائي تغذية (وظيفتان):

– مُهندس زراعي: (هنـا).

– مُستشار طلابي (وظيفتان) : (هنـا).

