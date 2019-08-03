الدفاع المدني تنفّذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة

واس

نفّذت قوات الدفاع المدني اليوم فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج في مشعر مزدلفة، ضمن جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد والتهيّؤ وسرعة استجابة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ قد يقع خلال حج هذا العام، حيث تمكنت الفرق المشاركة في الفرضية من إنقاذ وإخلاء أعداد كبيرة من المحتجزين، تم نقلهم إلى نقاط التجمع الآمنة.

وأوضح معالي مدير عامّ الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الفرضية التي تم تنفيذها اليوم تأتي ضمن سلسلة الاستعدادات الجارية من قبل قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لمواجهة الحوادث وجميع الحالات الطارئة، والرفع من مستوى الجاهزية، ومتابعة وتنسيق جهود الفرق المشاركة المعنية بمواجهة مثل هذه الحوادث كافة وتوفير المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والعمل على التنسيق المتواصل والتطوير إلى الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الكوارث والحوادث المتنوعة.

وأكد الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بالاستعدادات لموسم الحج عن طريق إجراء عديد من الفرضيات الميدانية لمواجهة الافتراضات الواردة بالخطة العامة المعتمدة من سمو سيدي وزير الداخلية، ونحن اليوم ننفذ فرضية المواد الخطرة بمشاركة كافة القطاعات والجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الفرضية على أن هناك وفيات من جراء الزحام المتزايد نتيجة وجود مواد خطرة، وقد تم الرصد والتطهير وتنفيذ كافة الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في هذه الفرضية.