السفارة في إندونيسيا تحذر السعوديين من الاقتراب من منطقة سومور بانتن

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، المواطنين السياح من الاقتراب من المناطق المجاورة من سومور- بانتن، عقب تحذير السلطات الإندونيسية من أمواج تسونامي عاتية، وحدوث زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نأمل من المواطنين الموجودين في تلك المنطقة الابتعاد من مصدر الزلزال.. ونوصيهم بالتصرف بهدوء والتواصل عبر هاتف الطوارئ 08553003000، حفظ الله الجميع من كل مكروه».

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية أن زلزالا قويا ضرب الطرف الغربي لجزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصدار تحذير استمر لفترة قصيرة من حدوث موجات مد بحرية عاتية (تسونامي).

وشعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة، وتسبب في اهتزاز للمباني شاهقة الارتفاع ، كما دفع السكان إلى الهرب من منازلهم في حالة من الذعر. وكان قد تم تسجيل قوة الزلزال بصورة مبدئية على أنها 7.4 درجة .