السعودية اليوم / مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بإعلان ليبيا إغلاق ثلاثة مراكز احتجاز للاجئين والمهاجرين



الأمم المتحدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بإعلان ليبيا أنها ستغلق ثلاثة من مراكز الاحتجاز الخاصة باللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مقر المفوضية بجنيف، أن المفوضية دعت الآن إلى الإفراج المنظم عن جميع اللاجئين في مراكز الاحتجاز في المناطق الحضرية، مفيداً أن الوكالة الأممية على استعداد لتزويد هؤلاء الأشخاص بالمساعدة من خلال برامجها الحضرية، بما في ذلك المساعدة المالية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

وأشار ماهيسيتش إلى أن مفوضية اللاجئين لا تملك تفاصيل بشأن نقل الأشخاص المحتجزين في المراكز الثلاثة.

يذكر أن من بين المراكز المقرر إغلاقها، مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء في شمال غرب ليبيا، ومركزي الاعتقال في مصراتة وخمس.

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