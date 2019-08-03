السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي



واشنطن 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أعلنت دائرة الصحة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "التهاب الكبد الوبائي أ"?.

وأكدت السلطات الصحية بالمدينة أنه حتى الآن تم رصد 154 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى، 85 منها تم كشفها منذ شهر مايو الماضي، حسب آخر الإحصائيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بمدينة فيلادلفيا جيمس جارو " رغم عدم وجود سبب محدد يمكننا تحديده، إلا أن المدينة تعاني من مشكلة مخدرات وصفها مفوض الصحة بأنها أسوأ وباء منذ أكثر من قرن".

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