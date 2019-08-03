شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تسقط طائرة حوثية مسيرة بالحديدة والان مع التفاصيل

نجحت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، الجمعة، في إسقاط طائرة حوثية بدون طيار جنوب الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن الطائرة الحوثية كانت تقوم بمهام تجسس على مواقع القوات المشتركة في منطقة "قضبة" التابعة لمديرية الدريهمي، جنوبي شرق الحديدة. وأصدرت القوات المشتركة بيانا الجمعة جاء فيه: "أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع". Advertisements وهذه هي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 3 أيام في محافظة الحديدة، والثالثة من نوعها خلال شهر. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وسبق أن أسقطت قوات الجيش اليمني والدفاعات الجوية للتحالف العربي العديد من الطائرات الحوثية المسيرة في مناطق مختلفة من اليمن.

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